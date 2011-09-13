«Укртелеком» учредил ООО «Тримоб» для оказания услуг мобильной связи

Компания «Укртелеком» учредила новое предприятие «Тримоб» для оказания услуг мобильной связи и предупреждает всех потребителей о прекращении деятельности по предоставлению услуг мобильной связи «Укртелекомом».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укртелекома».

Согласно сообщению, новое предприятие организовано в рамках выполнения решения Общего собрания акционеров «Укртелекома», которое состоялись 14 июня 2011 года, относительно отделения деятельности по предоставлению услуг мобильной связи и передаче отдельному юридическому лицу, с целью последующей продажи активов мобильной связи.

> В ООО «Тримоб», единственным основателем и участником которого является «Укртелеком», переведены все материальные и невещественные активы, которые используются для организации и предоставления услуг мобильной связи. «Тримоб» является отдельной компанией, которая будет обеспечивать предоставление услуг мобильной связи стандарта UMTS, которые сейчас предоставляются от имени ПАО «Укртелеком».

> В настоящее время ООО «Тримоб» занимается подготовкой документов на получение лицензий для осуществления соответствующей деятельности в сфере телекоммуникаций.

> О начале предоставления мобильных услуг ООО «Тримоб» и прекращения предоставления этих услуг ПАО «Укртелеком» потребители будут поинформированы дополнительно.

> В сообщении отмечается, что услуги мобильной связи, в последующем, после прекращения предоставления этих услуг ПАО «Укртелеком», будут предоставляться оператором телекоммуникаций ООО “Тримоб”, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанному оператору будет выдано разрешение на соответствующий номерной ресурс.

> Отмеченные услуги будут предоставляться ООО “Тримоб” на тех же условиях, на которых они предоставлялись ПАО «Укртелеком» всем абонентам, которые согласились с заменой оператора без перерыва в предоставлении этих услуг.

> Согласием Абонента на замену оператора, в частности, будет считаться отсутствие письменного заявления Абонента о несогласии с заменой оператора на дату прекращения предоставления услуг ПАО “Укртелеком” и начало предоставления услуг ООО “Тримоб” и продолжение пользования услугами подвижной (мобильной) связи после этой даты.

> Справка УНИАН. ООО «Тримоб» - юридическое лицо, которое создано согласно действующему законодательству Украины. Государственная регистрация проведена Печерской РДА в м. Киеве 5 сентября 2011 года. Единственным основателем и участником ООО «Тримоб» является ПАО «Укртелеком»

> Вид деятельности ООО «Тримоб»: предоставление телекоммуникационных услуг, в том числе услуг фиксированной местной, междугородной, международной и мобильной связи, в том числе UMTS стандарта, компьютерной связи, радиосвязи (с использованием радиочастот), услуг цифрового телевидения, других услуг мультисервисних сетей и других телекоммуникационных дополнительных (сопутствующих) услуг, и тому подобное, с правом технического обслуживания и эксплуатации сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи. Директор ООО «Тримоб» – Гурский СТАНИСЛАВ.

> Компания «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания также предоставляет услуги мобильной связи. Общий объем доходов компании (с НДС) от всех видов деятельности за 1 полугодие 2011 года составил 4124,7 млн. грн. Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 170 физическим и юридическим лицам.