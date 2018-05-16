В украинских банкоматах теперь можно снять наличные без карты

В банкоматах одного из крупнейших украинских банков появился уникальный сервис - снятие наличных без пластиковой карты. Теперь получить наличные без карты можно, заказав услугу «Экстренные деньги», просто позвонив в банк по специальному короткому номеру телефона.

Новый сервис ввел ПриватБанк. Как считают специалисты финучреждения, услуга поможет в непредвиденных ситуациях, когда срочно нужны наличные, а банковской карты нет под рукой - забыли дома или потеряли. Также с помощью «Экстренных денег» можно отправить наличку друзьям или родственникам в любую точку Украины, где установлен банкомат данного банка.

«Если бы еще недавно мне кто-то сказал, что банкомат сможет выдавать наличные без карточки, я бы посчитал это фантастикой, - заявляет один из руководителей банка. - Теперь эта фантастика стала обычной услугой в наших банкоматах, мы внедрили удивительный сервис, очень нужный, понятный и удобный пользователю, хотя за видимой простотой стоят серьезные разработки и технологии».

Деньги без карты можно получить в любом банкомате банка. Для заказа услуги необходимо позвонить в банк по специальному короткому номеру 3700, пройти верификацию и указать сумму снятия. Затем на мобильный телефон приходит SMS с секретным кодом, который нужно ввести в банкомат для получения денег. Если клиент отправляет деньги друзьям или родственникам, этот код можно просто можно им передать, как в случае с обычными денежными переводами.

Новая услуга «Экстренные деньги» имеет несколько уровней защиты безопасности, что сводит к минимуму все риски несанкционированного доступа к счету. Кроме того, сами суммы снятия ограничены разумными лимитами, а в банкоматах постоянно работают видеокамеры.

Отметим, что огромной проблемой при работе с картами было и остается мошенничество, которое крайне сложно доказать – часто это приходится делать самим владельцам карт. Нередки случаи и финансового мошенничества со стороны сотрудников банковских отделений. Для борьбы с такими явлениями и усиления контроля доступа передовые банки используют, например, биометрические системы безопасности. Первым в Украине такую систему внедрил Коммерческий индустриальный банк, признанный самым высокотехнологичным банком 2010-го. А разработали ее специалисты консорциума «ЕДАПС»