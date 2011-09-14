Moody's может понизить на один пункт рейтинг BNP Paribas

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service продолжит обзор рейтингов одного из лидеров французского банковского сектора - BNP Paribas, подтвердив краткосрочные рейтинги на уровне "Prime-1", сообщается в пресс-релизе агентства.

При этом Moody`s отмечает, что по итогам обзора возможно понижение рейтингов организации на один пункт. Ранее агентство понизило долгосрочные рейтинги по депозитам банков Societe Generale и Credit Agricole ввиду рисков, связанных с находящимися в их собственности гособлигациями наиболее проблемной экономики еврозоны - Греции, передает ПРАЙМ-ТАСС.