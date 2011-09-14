Евро в среду снижаться не будет, следующей целью станет уровень 1.3750 - эксперт

На торгах в среду, 14 сентября, британская валюта, скорее всего, останется под давлением, поскольку участники рынка ожидают релиза данных по безработице в Великобритании, которые, согласно прогнозам, продемонстрируют ухудшение ситуации. Соответственно, фунт снова попытается обновить минимум недели и пробить отметку 1.5750 вниз, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, евро в среду снижаться не будет, т.к. инвесторы начинают успокаиваться в отношении долгового кризиса в Европе. Следующей его целью будет уровень 1.3750.

Пара доллар/иена вряд ли отойдет от отметки 77.00, доллар/франк продолжит торговаться на уровне 0.8800.