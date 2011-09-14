В 2012 году зарплаты бюджетников вырастут в среднем на 25,5% - Азаров

Проектом закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» предусмотрено, что среднемесячный размер должностного оклада работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки для работников бюджетной сферы увеличится на 25,5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров.

Он объяснил, что средняя зарплата заведующего дошкольного учебного заведения в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, вырастет на 847 грн., или на 35%, учителя высшей категории общеобразовательного учебного заведения – на 614 грн. (25%), врача-хирурга высшей категории в стационаре – на 861 грн. (30%), участкового врача-терапевта высшей категории – на 704 грн. и фельдшера высшей категории – на 540 грн.

«На 1,2 млрд. грн. увеличатся расходы бюджета для выплаты всем педагогическим работникам надбавки в размере 20% должностного оклада. К тому же в следующем году мы построим десятки новых школ, больниц, поликлиник, начнем масштабное техническое переоснащение медицинских заведений», - отметил глава правительства.

Он также сообщил, что дополнительно будут выделены почти 4 млрд. грн. на увеличение размеров помощи семьям с детьми. Планируется также увеличить объем финансирования других социальных расходов.