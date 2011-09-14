Минфин предлагает в 2012 г. увеличить доходы госбюджета на 11,6%, расходы – на 10,5%

Министерство финансов Украины предлагает в проекте закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», который сегодня рассматривается на заседании Кабинета министров, увеличить доходы госбюджета на 11,6% – до 334 млрд. грн., расходы – на 10,5% – до 373,1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Петр ЯРОШЕНКО сегодня в ходе представления документа для членов правительства.

Характеризуя документ в целом, министр отметил, что он состоит из 22 текстовых статей по сравнению с 100 и более статьями в бюджетах предыдущих лет.

По словам П.ЯРОШЕНКО, дефицит бюджета в 2012 году будет сокращен до 2,5% по сравнению с 3,5% планового показателя на 2011 год.

Объем заимствований по сравнению с предыдущим годом сократится на 17,4%, а обслуживание госдолга обойдется в 30 млрд. грн.

В 2012 году правительство предлагает предоставить государственных гарантий на сумму не более 1% от ВВП.

Напомним, Кабинет министров Украины прогнозирует в 2012 году рост валового внутреннего продукта на уровне 5,5%, дефицит бюджета на уровне 2,5% валового внутреннего продукта. Такие показатели, заложенные в проект государственного бюджета на 2012 год, озвучил сегодня, 14 сентября, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабмина.

«Для расчета бюджета мы использовали взвешенный сценарий, который предусматривает рост реального ВВП на 5,5% и сокращение дефицита государственного сектора до 2,5% от ВВП по сравнению с 3,5% в текущем году. Это гарантия стойкости финансовой системы государства при любом развитии событий», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он подчеркнул, что даже развитые страны Европы не могут удержать дефицит бюджетов в границах «такого более чем умеренного» показателя.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что бюджет 2012 года станет бюджетом приоритетного развития внутреннего рынка и стимулирования развития регионов. Это будет бюджет социального развития и создания новых рабочих мест, - отметил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он подчеркнул, что бюджет в 2012 году обеспечит поддержку отечественного производителя в ключевых отраслях промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ и строительства. «Этим бюджетом мы подтверждаем, что Украина проводит предсказуемую взвешенную экономическую политику, которая для обеспечения роста в большей степени опирается на внутренний рынок.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (с поправками) доходы госбюджета предусмотрены на уровне 299,197 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 253,213 млрд. грн., доходы специального фонда – 45,983 млрд. грн.

Расходы госбюджета Украины на 2011 год – 337,639 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 291,480 млрд. грн.

Предельный объем дефицита государственного бюджета – 35,343 млрд. грн., предельный объем государственного долга на 31 декабря 2011 года – 375,643 млрд. грн.