Верховная Рада 22 сентября рассмотрит проект госбюджета на 2012 год
14:10, 14 сентября 2011Финансы
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Верховная Рада Украины в четверг, 22 сентября рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2012 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ.
Он отметил, что вместе с проектом госбюджета парламент рассмотрит и проект Государственной программы экономического и социального развития Украины.
А.КЛЮЕВ заметил, что проекты будут внесены в парламент 15 сентября.
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