Верховная Рада 22 сентября рассмотрит проект госбюджета на 2012 год

Верховная Рада Украины в четверг, 22 сентября рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ.

Он отметил, что вместе с проектом госбюджета парламент рассмотрит и проект Государственной программы экономического и социального развития Украины.

А.КЛЮЕВ заметил, что проекты будут внесены в парламент 15 сентября.