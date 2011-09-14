Верховная Рада 22 сентября рассмотрит проект госбюджета на 2012 год

14:10, 14 сентября 2011
Финансы
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Верховная Рада Украины в четверг, 22 сентября рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ.

Он отметил, что вместе с проектом госбюджета парламент рассмотрит и проект Государственной программы экономического и социального развития Украины.

А.КЛЮЕВ заметил, что проекты будут внесены в парламент 15 сентября.

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