Почем нынче депозиты для бизнеса?

Вряд ли есть желающие опровергнуть известный тезис, что деньги должны работать. И хотя банковский депозит не является единственно возможным средством для дополнительного заработка, но на сегодня это один из оптимальных инструментов, позволяющих предприятиям стабильно получать фиксированную прибыль.

Разброс предложений и ставок среди банков, занимающих лидирующие позиции, достаточно широк. Но общая тенденция остается неизменной на протяжении длительного времени. При оформлении депозитов в национальной валюте на 12-18 месяцев при условии выплаты процентов в конце срока клиент может рассчитывать на максимальную ставку 15,5% годовых. Но данный показатель не является ориентиром для рынка, он, скорее, редкое исключение. В среднем на тот же период банки предлагают 11,5–13,5% годовых. Минимальное же значение в сентябре составило 7%.

По словам директора департамента малого и среднего бизнеса «Надра Банка» Александра Чумака, «не все предприниматели могут себе позволить размещать средства на столь длительный период, поэтому более актуальными для многих являются депозиты сроком размещения от 3 до 6 месяцев». Ставки по данным видам депозитов предлагаются значительно ниже: на 6 месяцев минимальные ставки составят 5% годовых, максимальные – 12,5%; на 3 месяца, соответственно, 4% и 11,5% годовых.

В качестве бонусов для «старых» вкладчиков банки предлагают +0,5–1% к основной депозитной процентной ставке в надежде, что этот фактор станет одним из определяющих для клиентов, которые готовы пролонгировать вклады.

При оформлении депозитов на условиях выплаты процентов ежемесячно базовые условия отличаются незначительно. Так, на период год-полтора максимальный показатель по рынку среди ведущих банков составляет 14,5% годовых, минимальный – 7%. Большинство банков предлагают компаниям малого и среднего бизнеса размещать средства под 11–13% годовых. На срок 6 месяцев максимальная ставка составляет 13% годовых, минимальная – 5%; на 3 месяца – 12% и 3,5% годовых, соответственно.

«Реальные процентные ставки могут отличаться от базовых, так как многие банки, привлекая новых клиентов на обслуживание, условия обсуждают в индивидуальном порядке, в том числе и по депозитам», - отмечает А.Чумак.

Условия по вкладам в долларах США также не подверглись изменениям за последнее время. Так, при оформлении депозита с выплатой процентов по окончании срока: верхняя позиция на 12 и 18 месяцев составляет 9% годовых, 6 месяцев – 6% и 4,5% на 3 месяца.

Минимальная ставка составляет: на 12 и 18 месяцев – 3% годовых, на 6 месяцев – 2% годовых и на 3 месяца – 1,5%.

Диапазон ставок при условии выплаты процентов ежемесячно находится в пределах от 2,75% до 8,5% годовых – при размещении на год-полтора, от 1,75% до 7,5% годовых – на полгода и от 1,75% до 6% годовых – на 3 месяца.

При оформлении вкладов в евро на условиях выплаты процентов в конце срока банки предлагают максимальную ставку 7% годовых на период 12 и 18 месяцев, 6,5% – на 6 месяцев и 5% годовых – на 3 месяца.

Соответственно, минимальные значения по рынку составляют 2% на полтора года и год, 1,5% годовых – на 6 месяцев и 1% – на 3 месяца. При выплате процентов каждый месяц ставки будут ниже в среднем на 0,5-1%.

Для депозитов в валюте банки также предлагают индивидуальные бонусы для своих клиентов, размер которых напрямую зависит от суммы и срока размещения вклада.

Стоит отметить новшество в сфере кредитования бизнеса. В конце июля т.г. правительство утвердило порядок использования средств для микрокредитования субъектов малого предпринимательства со стоимостью кредитов 1,5 учетной ставки Национального банка Украины, которая действует на дату заключения договора.

Кредиты будут предоставляться субъектам малого предпринимательства на производство, переработку и сбыт произведенной ими продукции; приобретение техники, оборудования, новейших технологий; строительство и реконструкцию производственный помещений и инфраструктурных объектов для развития сельского зеленого туризма.

Микрокредитование будет осуществляться на конкурсных принципах, на возвратной основе с обеспечением выполнения обязательств по возврату бюджетных средств. Напомним, на сегодняшний день учетная ставка НБУ составляет 7,75% годовых.

Что касается вкладов физлиц, то и для них уготованы нововведения. Как отметил глава НБУ Сергей Арбузов, Национальный банк готовит ряд мер с целью ограничить «перетекание» сбережений населения в наличную валюту.

«Мы решили не ограничивать наш инструментарий традиционным набором ограничительных мер, а попытаться сделать внутренний финансовый рынок более привлекательным для размещения валютных ресурсов, чтобы они не утекали, а наоборот, приходили в страну. Для населения, чтобы его сбережения не убегали в наличную валюту и не перетекали на потребительский рынок, готовятся специальные инструменты», - рассказал С.Арбузов.

«Например, НБУ сегодня очень серьезно думает над выпуском сертификатов, привязанных к золоту, которое у нас есть в резервах», — пояснил он.

С.Арбузов считает, что такой инструмент будет востребован у населения, поскольку поможет людям диверсифицировать свои сбережения и защитить от валютных рисков.

И об ипотеке. Регулятор совместно с госбанками ("Укрэксимбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк" и банк «Киев») разработали специальную программу для ускорения темпов развития ипотечного кредитования в стране.

По словам С.Арбузова, в ее рамках госбанки будут рефинансировать остальные финучреждения. «Сегодня Кабмином уже подписаны разрешения на участие в этой программе по четырем управляемым им банкам — "Укрэксимбанку", "Ощадбанку", "Укргазбанку" и «Киеву», – отметил глава НБУ, добавив, что лидером данной программы станет "Ощадбанк".

Нина Сорока