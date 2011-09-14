Кабмин не планирует в 2011 году продажу национализированных банков - Ярошенко

Правительство Украины не планирует в 2011 году продажу национализированных коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

«В этом году точно не будем продавать», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

При этом он отметил, что продажу можно будет проводить в том случае, когда будет благоприятная конъюнктура рынка.

На сегодняшний день, отметил Ф.ЯРОШЕНКО, «финансовые рынки стоят и выгодную продажу провести нет возможности».

Напомним, газета “Коммерсант-Украина” (номер от 12 сентября т.г.) сообщила, что вопреки аргументации регулятора фондового рынка, Минфин настаивает на продаже "Укргазбанка", банка "Киев" и, возможно, "Родовид Банка" стратегическим инвесторам. По мнению экспертов, акции этих учреждений не интересны фондовому рынку, а в условиях отсутствия спроса на проблемные активы их могут купить лишь украинские инвесторы.