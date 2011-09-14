Азаров прогнозирует дефицит госбюджета в 2011 году на уровне 4% ВВП

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует дефицит госбюджета 2011 года на уровне 4% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Петросом ЕФТИМИУСОМ.

«В этом году дефицит будет около 4%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что на данный момент рост ВВП Украины составляет 5%, а рост промышленного производства 9%.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (с поправками) доходы госбюджета предусмотрены на уровне 299,197 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 253,213 млрд. грн., доходы специального фонда – 45,983 млрд. грн.

Расходы госбюджета Украины на 2011 год – 337,639 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 291,480 млрд. грн.

Предельный объем дефицита государственного бюджета – 35,343 млрд. грн., предельный объем государственного долга на 31 декабря 2011 года – 375,643 млрд. грн.

В государственном бюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 г. по сравнению с майским прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%. Согласно закону о госбюджете, дефицит бюджета 2011 года в Украине ожидается на уровне 3,08% ВВП.