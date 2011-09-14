ГНСУ сократила задолженность по возмещению НДС на 4 млрд. грн.

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) с начала года сократила задолженность по невозмещенному налогу на добавленную стоимость (НДС) на 4 млрд. грн. – с 11,1 млрд. грн. до 7,1 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом заявил заместитель председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО во время оперативного совещания.

Он объяснил, что возмещение получили те налогоплательщики, которые доказали или подтвердили статус добросовестного плательщика налогов.

«Сейчас наблюдается повышение уровня добровольной уплаты налогов. Мы соответственно на это реагируем – уменьшаем проверки, переводим все больше плательщиков в категорию «добросовестных». Такие взаимные уступки позволяют успешно решать застарелые проблемы с возмещением НДС. Принципиально наша позиция остается неизменной: ни одно предприятие, относительно которого есть хоть малейшие подозрения в уклонении от налогообложения, из бюджета не получит ни копейки», - отметил А.КЛИМЕНКО.