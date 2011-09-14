Рыночный курс доллара в Беларуси составил 8600 белорусских рублей

Минск. Рыночный курс доллара по итогам первых торгов на дополнительной биржевой сессии составил 8600 белорусских рублей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Тарас НАДОЛЬНЫЙ.

"Нацбанк Беларуси ожидает в краткосрочном периоде снижения курсов по всем основным валютам», - сказал Т. НАДОЛЬНЫЙ.

При этом, по словам зампреда Нацбанка, острой необходимости сближения официального курса и рыночного курса, который сегодня установлен на допсессии, пока нет.

«Для выхода на единый равновесный курс понадобится около 1,5-2 месяца. Нацбанк удовлетворен тем, как прошли первые торги, хотя число заявок на покупку существенно превышало число заявок о продаже», - отметил Т. НАДОЛЬНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, в конце августа президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что рыночный курс белорусского рубля будет определен в середине сентября на дополнительной сессии торгов на валютной бирже. Он отметил, что искусственно поддерживать курс в республике не планируется.

Напомним, весной т.г. мгновенная девальвация национальной валюты Беларуси достигла 56%. Нацбанк Беларуси 22 марта 2011 года перестал продавать доллары банкам для дальнейшей перепродажи населению. Дефицит иностранной валюты привел к возобновлению теневого обменного рынка (разница в курсах доллара между официальным и «черным» рынком на сегодняшний день достигает 1,7 раза), к панике среди населения, очередям.

Справка УНИАН. По данным Нацбанка Республики Беларусь, 14 сентября т.г. 1 доллар США стоит 5347.00 белорусских рублей.