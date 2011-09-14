Завтра в парламент поступит проект госбюджета на 2012 год - Литвин

Завтра, 15 сентября, в парламент поступит проект государственного бюджета на 2012 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом председатель ВР Владимир ЛИТВИН сказал во время презентации инвестиционного потенциала Житомирской области «Житомирщина инвестиционная» в Дипломатической академии в Киеве.

По его словам, есть все основания утверждать, что бюджет страны будет намного лучше, и есть уверенность в том, что он будет принят в начале декабря. «Это делается для того, чтобы люди могли сформировать, сверстать жизнь на всей территории страны, включая начальное звено», - отметил В.ЛИТВИН.