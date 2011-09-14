Торги на межбанке сегодня закрылись на уровне 8,0005-8,0040 грн./долл.

Торги по доллару на межбанковском валютном рынке сегодня открылись котировками 7,9995/8,0035 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,0010/8,0035 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0005/8,0040 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2634/0,2638 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2634/0,2637 грн./рубль. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль повысился и составил 30,3085 (+0,0560) рублей за доллар.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3660/1,3662 долл./евро, а к 15:00 выросли – 1,3721/1,3723 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8935/10,9010 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,9145/10,9220 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума – 10,9880/10,9990.