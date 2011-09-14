Налоговым кредитом в этом году на 143 млн. грн. воспользовались 181,5 тыс. граждан - ГНСУ

Налоговым кредитом в 2011 году воспользовались 181,52 тыс. граждан, сумма налогового кредита составила 143,1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Согласно данным ГНСУ, в 2010 году налоговым кредитом воспользовалось 177,862 тыс. граждан, сумма кредита составила 110,5 млн. грн.

Налоговым кредитом при оплате обучения в 2011 году воспользовались 168,234 тыс. чел. на сумму 107,8 млн. грн. (в 2010 году – 167,925 тыс. чел., налоговый кредит на сумму 87 млн. грн.); налоговым кредитом по ипотечному кредитованию – 8,513 тыс. граждан на сумму 26,7 млн. грн. (в 2010 году – 7,124 тыс. граждан, налоговый кредит на сумму 21,3 млн. грн.).

В ГНСУ сообщают, что в 2011 году наблюдается тенденция к увеличению количества граждан, которые воспользовались налоговым кредитом по сравнению с прошлым годом, что объясняется проведением налоговыми органами массово-разъяснительной работы.