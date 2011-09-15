Парламент Италии одобрил план Берлускони по жесткому сокращению расходов бюджета

Парламент Италии выразил доверие правительству Сильвио Берлускони, предложившему план по жесткому сокращению расходов бюджета, сообщает газета Corriere della Sera.

Как отмечает газета, из 630 депутатов нижней палаты парламента «за» антикризисные меры проголосовали 316 человек, 310 были «против».

Окончательное решение по программе правительства будет озвучено позже.

Правительство надеется, что за три года удастся снизить государственные долг на ?54 млрд.

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал принятия жестких мер экономии – для недопущения сползания экономики Италии к положению очередного крупного должника в еврозоне – вслед за Грецией, пишет «Газета.Ru».