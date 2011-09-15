В Польше в августе возобновился рост цен

Варшава. Индекс потребительских цен в Польше в прошлом месяце возобновил рост после двух месяцев снижения, достигнув уровня 4,3% по сравнению с 4,1% в июле.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, опрошенные польскими агентствами аналитики прогнозировали снижение инфляции, которая в мае текущего года достигла рекордного за 10 лет уровня в 5 процентов.

Польский Госкомстат сообщил, что более всего инфляцию ускорили подорожавшие на 7,9% транспортные и на 5,8% коммунальные услуги, а также увеличившаяся на 4,5% стоимость продуктов питания.

Польские власти ожидают, что индекс потребительских цен не выйдет за верхний уровень утвержденного коридора в 3,5% в то время, как аналитики прогнозируют около 4-процентный рост инфляции в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Польше, которая в первые два месяца текущего года, составляла 3,6% выросла до 4,3% в марте и 4,5% в апреле.

В июне инфляция впервые с начала года снизилась до 4,2 с рекордных 5% в мае.

Справка УНИАН. В 2010 году темп роста потребительских цен в Польше снизился до 2,6 процентов с 3,5 процентов в 2009 году.

Инфляция в крупнейшей восточноевропейской стране, входящей в ЕС, впервые с начала девяностых годов опустилась ниже уровня 10% в 1998 году, достигнув исторического минимума в 2005 году на уровне 0,7 процентов.

За последние десять лет годовая инфляция в Польше не поднималась выше 4,4%.