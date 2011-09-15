Остаток средств на корсчетах банков увеличился на 10%
13:41, 15 сентября 2011Финансы
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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 14 сентября увеличился на 10% и на начало дня 15 сентября составил 17,205 млрд. грн.
Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.
Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах увеличился на 6,8%, или на 1,089 млрд. грн.
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