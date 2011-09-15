Остаток средств на корсчетах банков увеличился на 10%

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 14 сентября увеличился на 10% и на начало дня 15 сентября составил 17,205 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах увеличился на 6,8%, или на 1,089 млрд. грн.