НБУ "надавил" на рынок наличной валюты

Национальный банк Украины продолжает ужесточать контроль валютного рынка. Одним из свидетельств тому является постановление регулятора №278 «Изменения в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины». Такого рода действия отвечают требованию Президента. В начале августа Виктор Янукович поручил главам правительства и Нацбанка подготовить ряд мер для снижения негативного влияния ситуации на внешних рынках, среди которых – минимизация долларизации украинской экономики, замещение импортных товаров отечественными, повышение привлекательности безналичных расчетов. НБУ также было поручено изучить вопрос относительно увеличения кредитных операций коммерческих банков с предприятиями реального сектора, а также разработать комплекс мер для недопущения любых злоупотреблений на валютных рынках страны. Все это связано с ситуацией на мировых торговых площадках, которые продолжают находиться под давлением опасений прихода второй волны кризиса.

Что касается валютного рынка Украины, то если НБУ точно знает объем безналичной и наличной гривни, а также безналичной валюты, то наличная валюта продолжает находится вне контроля регулятора. Согласно официальной информации, с 2000 по 2011 год общее количество наличной валюты в обращении выросло на 60 млрд. долл. Но это только та валюта, которая официально прошла через банковскую систему. Вопрос, сколько ее попало в Украину неофициально, остается открытым. Но даже если отталкиваться от госстатистики, то получается, что сумма наличной валюты в гривневом эквиваленте в 2,5 раза превышает объем наличной гривни. Основной причиной такого положения вещей является то, что для Украины резкие скачки курса доллара фактически трансформируются в коллапс, когда громадное количество наличной валюты обменивается на наличную гривню и в обратном порядке. При такой системе очень сложно добиться цивилизованной работы валютного рынка.

Своим постановлением НБУ ограничивает для банков процесс обмена наличной валюты. В действующей Инструкции было установлено, что физлицо может обменять в одном банке валюту на сумму не более 80 тыс. грн. в день. Но финучреждениям сложно отследить реальный поток, то есть, данное требование практически не выполнялось. Теперь же регулятор увеличил лимит до 150 тыс. грн., но при этом ужесточил контроль операций.

С 23 сентября т.г. банки обязаны при обмене валюты на сумму более 50 тыс. грн. требовать от лица документы, удостоверяющие личность - паспорт, водительские права, индентификационный код и пр. Данные вносятся в архив и таким образом банк сможет отследить, сколько валюты физическое лицо меняет за один день.

Если сумма не превышает 50 тыс. грн., то банк ограничится фиксированием в документе по обмену имени, отчества и фамилии.

В обмене банк откажет, если сумма превышает 150 тыс. грн. Кроме того, за правоохранительными органами закрепляется право обратиться в суд для получения разрешения раскрытия банковской тайны в отношении такого лица.

Еще одно новшество НБУ – внедрение обменников-банкоматов, что призвано упростить процесс. Скорее всего, традиционные обменники продолжат существование, т.к. их «коллеги» банкоматы будут менять валюту на гривню, но не наоборот.

Перечисленные меры ориентированы на снижение валютно-обменных операций и спроса на валюту на межбанковском рынке. С начала года объем наличной валюты вырос более чем на 5 млрд. долл. Часть этих денег была получена посредством покупки безналичной валюты на межбанке и ее обмена на наличку. В условиях дефицита внешней торговли и инвестиций из-за рубежа НБУ нужно максимально снизить спрос на валюту, чтобы не допустить девальвации. Но когда 60% экономики страны работает в «тени», сделать подобное сложно. Насколько удачными будут меры регулятора, покажет время, но в любом случае, они коренным образом изменят валютно-обменную систему. Не исключено возрождение «черного рынка», где не требуются документы при совершении крупных операций.

P.S. Ограничение в 150 тыс. грн. касается обмена валюты только в течение одного дня. При этом отсутствует норма суммы как гривни, так и валюты при вкладе на депозит и получении процентов.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)