НБУ "надавил" на рынок наличной валюты
Нацбанк принял ряд мер для снижения спроса на валюту. Новшества касаются обменных операций. Регулятор ожидает положительный эффект. Эксперты не исключают возрождение «черного рынка»...
Национальный банк Украины продолжает ужесточать контроль валютного рынка. Одним из свидетельств тому является постановление регулятора №278 «Изменения в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины». Такого рода действия отвечают требованию Президента. В начале августа Виктор Янукович поручил главам правительства и Нацбанка подготовить ряд мер для снижения негативного влияния ситуации на внешних рынках, среди которых – минимизация долларизации украинской экономики, замещение импортных товаров отечественными, повышение привлекательности безналичных расчетов. НБУ также было поручено изучить вопрос относительно увеличения кредитных операций коммерческих банков с предприятиями реального сектора, а также разработать комплекс мер для недопущения любых злоупотреблений на валютных рынках страны. Все это связано с ситуацией на мировых торговых площадках, которые продолжают находиться под давлением опасений прихода второй волны кризиса.
Что касается валютного рынка Украины, то если НБУ точно знает объем безналичной и наличной гривни, а также безналичной валюты, то наличная валюта продолжает находится вне контроля регулятора. Согласно официальной информации, с 2000 по 2011 год общее количество наличной валюты в обращении выросло на 60 млрд. долл. Но это только та валюта, которая официально прошла через банковскую систему. Вопрос, сколько ее попало в Украину неофициально, остается открытым. Но даже если отталкиваться от госстатистики, то получается, что сумма наличной валюты в гривневом эквиваленте в 2,5 раза превышает объем наличной гривни. Основной причиной такого положения вещей является то, что для Украины резкие скачки курса доллара фактически трансформируются в коллапс, когда громадное количество наличной валюты обменивается на наличную гривню и в обратном порядке. При такой системе очень сложно добиться цивилизованной работы валютного рынка.
Своим постановлением НБУ ограничивает для банков процесс обмена наличной валюты. В действующей Инструкции было установлено, что физлицо может обменять в одном банке валюту на сумму не более 80 тыс. грн. в день. Но финучреждениям сложно отследить реальный поток, то есть, данное требование практически не выполнялось. Теперь же регулятор увеличил лимит до 150 тыс. грн., но при этом ужесточил контроль операций.
С 23 сентября т.г. банки обязаны при обмене валюты на сумму более 50 тыс. грн. требовать от лица документы, удостоверяющие личность - паспорт, водительские права, индентификационный код и пр. Данные вносятся в архив и таким образом банк сможет отследить, сколько валюты физическое лицо меняет за один день.
Если сумма не превышает 50 тыс. грн., то банк ограничится фиксированием в документе по обмену имени, отчества и фамилии.
В обмене банк откажет, если сумма превышает 150 тыс. грн. Кроме того, за правоохранительными органами закрепляется право обратиться в суд для получения разрешения раскрытия банковской тайны в отношении такого лица.
Еще одно новшество НБУ – внедрение обменников-банкоматов, что призвано упростить процесс. Скорее всего, традиционные обменники продолжат существование, т.к. их «коллеги» банкоматы будут менять валюту на гривню, но не наоборот.
Перечисленные меры ориентированы на снижение валютно-обменных операций и спроса на валюту на межбанковском рынке. С начала года объем наличной валюты вырос более чем на 5 млрд. долл. Часть этих денег была получена посредством покупки безналичной валюты на межбанке и ее обмена на наличку. В условиях дефицита внешней торговли и инвестиций из-за рубежа НБУ нужно максимально снизить спрос на валюту, чтобы не допустить девальвации. Но когда 60% экономики страны работает в «тени», сделать подобное сложно. Насколько удачными будут меры регулятора, покажет время, но в любом случае, они коренным образом изменят валютно-обменную систему. Не исключено возрождение «черного рынка», где не требуются документы при совершении крупных операций.
P.S. Ограничение в 150 тыс. грн. касается обмена валюты только в течение одного дня. При этом отсутствует норма суммы как гривни, так и валюты при вкладе на депозит и получении процентов.
Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)