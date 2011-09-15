Столичные налоговики доначислили в бюджет 54 млн. грн.

Столичные налоговики с начала текущего года осуществили 819 проверок соблюдения трудового законодательства, по итогам которых в бюджет доначислено свыше 54 млн. грн. налога с доходов физических лиц и штрафных санкций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киеве.

В 241 случае зафиксированы выплаты «теневых» зарплат, возбуждено 16 уголовных дел.

Так, проверив деятельность предприятия по ремонту автомобильной техники, было обнаружено уклонение от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму 573 тыс. грн. Как выяснилось, при выплате заработной платы 51 работнику, предприятие почти полтора года не перечисляло в бюджет налог. При рассмотрении дела в суде, сумму в свыше 0,5 млн. грн. признано налоговым долгом предприятия, который подлежал взысканию. На сегодня всю сумму налога предприятие полностью оплатило в бюджет.