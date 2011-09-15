Всемирный банк понизил прогноз роста экономики России

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2011 году до 4,0% с 4,4%, улучшив при этом прогноз по инфляции до 7,5%, говорится в сообщении организации.

«Мы понизили прогноз роста реального ВВП России до 4% в 2011 году (по сравнению с июньским прогнозом в 4,4%) в связи с ухудшением показателей за второй квартал года и влиянием внешнеэкономической конъюнктуры на внутренний спрос», – цитирует доклад ВБ РИА «Новости».

При этом эксперты банка отмечают, что, несмотря на негативные тенденции в глобальной экономике, высокие цен на нефть и низкий уровень безработицы будут способствовать поддержанию роста российской экономики во втором полугодии 2011 года.

В 2012 году ВБ прогнозирует снижение темпов экономического роста в России до 3,8%.

ВБ отмечает, что прогноз по росту российской экономики ухудшен «в условиях усиления рисков замедления роста мировой экономики и снижения цен на сырье».