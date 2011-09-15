Торги на межбанке сегодня закрылись на уровне 8,0035-8,0085 грн./долл.

Торги по доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня открылись котировками 7,9995/8,0035 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 8,0040/8,0070 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0035/8,0085 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2621/0,2625 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2622/0,2625 грн./рубль. К закрытию торгов цены повысились до 0,2623/0,2626 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,52 (+0,2115) рублей за доллар.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3742/1,3744 долл./евро, а к 15:00 выросли – 1,3790/1,3792 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9970/11,0050 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,0170/11,0270 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,0400/11,0530.