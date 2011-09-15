Более половины украинских миллионеров не декларируют свои доходы – эксперты

Более половины украинских миллионеров не декларируют свои высокие доходы, оставаясь в «тени». Такое мнение высказали журналу WeeklyUA экономические эксперты и сами бизнесмены.

Так, по мнению директора экономических программ Центра имени Разумкова Василия ЮРЧИШИНА, не декларируют свои высокие доходы приблизительно столько же украинцев, сколько делают это. «Считается, что 50% экономики страны находится в тени. Я думаю, такой же коэффициент сохраняется для многих показателей нашей экономики, включая количество миллионеров», – отметил эксперт.

У бывшего министра экономики Украины, народного депутата Сергея ТЕРЕХИНА свои подсчеты. Он полагает, что если бы все граждане Украины были честны перед налоговой службой, количество миллионеров в стране возросло бы минимум в 2-3 раза – то есть, до 15-20 тыс. человек.

Представители бизнеса менее оптимистичны в своих оценках. Киевский бизнесмен Гари КОРОГОДСКИЙ считает, что свои доходы раскрывают не более 30% предпринимателей.

«Как законопослушный бизнесмен, я ежегодно декларирую свои заработки, мне скрывать нечего — я с этих денег плачу высокие налоги. И мои знакомые в большинстве своем поступают так же. Но правда и то, что далеко не все украинские бизнесмены показывают свои доходы, до пятидесяти процентов их количество не дотягивает», — отметил он.

Сергей Терехин считает, чтобы вывести теневых миллионеров на свет, нужно менять законы. В первую очередь, по его мнению, необходимо лишить бизнесменов стимулов выводить свои доходы за границу, избегая налогообложения.

«Все доходы, которые получены за рубежом, должны облагаться в стране», – считает экономист. Одновременно необходимо снижать налоги. Иначе ситуацию не исправить.

Напомним, по данным Государственной налоговой службы, по итогам декларационной кампании за 2010 год в Украине официально зарегистрировано 7 311 человек с доходом выше 1 млн. грн. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 18%.

География проживания состоятельных граждан точно совпадает с уровнем экономического развития регионов страны. Больше всего официальных миллионеров проживает в столице – 894.

Далее следуют восточные регионы, где располагаются флагманы украинской экономики – крупнейшие металлургические, энергетические и машиностроительные предприятия страны, а также относительно высоко развит бизнес. Например, в Днепропетровской области сотрудники налоговой насчитали 681 миллионера, в Донецкой – 524.

Примечательно, что за прошедшей год в Донецкой области количество состоятельных людей выросло больше всего – в 1,5 раза. Эксперты связывают это с тем, что часть новоявленных миллионеров получили кресла в столичных кабинетах, и в связи с этим вынуждены были рассекретить свои доходы.

Вместе с тем? наименьшее количество миллионеров зафиксировано в центральных и западных областях, традиционно плетущихся в конце экономических рейтингов. Так, на Буковине людей с семизначным доходом проживает в 10 раз меньше, чем, например, в столице. Низкие показатели также в Черниговской и Кировоградской областях. Тут в среднем 10 человек, доходы которых за прошлый год превысили миллион, на 100 тыс. населения против 32 в Киеве.