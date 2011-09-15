Госфинуслуг изучает законность работы «МММ-2011» в Украине

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг изучает законность деятельности финансовой пирамиды «МММ-2011» в Украине.

Об этом сообщает журнал WeeklyUA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Дано поручение юридическому отделу ознакомиться с правовой основой деятельности этой организации, чтобы можно было сформулировать позицию по этому вопросу», – отметили в Госфинуслуг.

Свои выводы ведомство намерено обнародовать в ближайшие дни.

Как сообщает WeeklyUA, с начала осени в Киеве и регионах Украины начали появляться ярко-оранжевые билл-борды, на заборах и тротуарах – надписи краской, рекламирующие финансовую пирамиду «МММ-2011».

Организатором пирамиды выступает Сергей МАВРОДИ, основатель подобного общества в России в 1990-х годах. Тогда «МММ» собирала вклады населения, обещая им высокие проценты прибыли. Выплаты осуществлялись исключительно за счет средств, вносимых новыми участниками пирамиды. Но вскоре организация прекратила свою деятельность, не вернув вклады более 10 млн. людей.

Участники «МММ-2011» в Украине утверждают, что основные принципы работы пирамиды остались теми же, что и 17 лет назад. Тем не менее, украинцы, по их словам, активно вкладывают в пирамиду.

«Несут люди разные: и по возрасту, и по социальному положению. Вкладывают от сотни гривен, заканчивая десятками тысяч долларов», – утверждает Дмитрий АНАНЬЕВ, который одним из первых начал выстраивать структуру «МММ-2011» в стране.

По его словам, на сегодняшний день пирамида активно набирает членов во всех регионах Украины. По оценкам самого С.МАВРОДИ, в стране уже «сотни тысяч» участников пирамиды.

«МММ-2011» привлекает украинцев тем, что обещает очень высокую прибыль, которая не сравнима с процентами по банковским депозитам. Вклады якобы растут на 20-30% в месяц, то бишь суммы должны вырасти в 10-20 раз за год. Если же вклад положить на депозит (то есть, обязаться не превращать его в наличку в течение некоторого времени) то за год деньги якобы могут и вовсе увеличиться в 130 раз.

Кроме того, участники пирамиды зарабатывают и на том, что приводят в нее новых членов. За это им полагается определенная часть вклада нового участника.

«Например, человек делает вклад в 100 долларов, и мне тут же перечисляется 20 долларов. Итого уже человек десять я привел», – рассказал киевский студент Эдуард ФИЛИППОВ, с которым связался журнал.

Вместе с тем психотерапевт, ведущий тренер Украинского филиала Московского Гештальт Института Евгений МЕДРЕШ считает, что украинцы вновь поверили в «МММ» в силу психологической особенности граждан постсоветских стран.

«Наша страна – страна миллионов финансовых иждивенцев, дармоедов. Такая психология допускает, что можно отдать свои деньги какому-то дяде, а он, как-то поколдовав, вернет гораздо большую сумму. И этот соблазн гораздо сильнее опасений, что пирамида рухнет. А как, за счет чего будут возвращаться вклады – это людям не интересно», - резюмирует Е.МЕДРЕШ.