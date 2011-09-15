НБУ ужесточил правила обмена валюты

Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки осуществлять валютообменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Это предусмотрено в постановлении регулятора №278, которым вносятся изменения в инструкцию о порядке осуществления валютообменных операций. Постановление опубликовано на сайте Верховной Рады.

"Работник банка (финансового учреждения) обязан отметить фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего валютообменную операцию, в справках и квитанциях", - говорится в документе.

Ранее предъявлять удостоверяющие личность документы было необходимо при проведении соответствующих операций на сумму свыше 15 тыс. грн.

При проведении операций на сумму свыше 50 тыс. грн. работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).

Поправками также исключен пункт инструкции, которым предусматривалось право Нацбанка устанавливать предельные размеры маржи по операциям на наличном валютном рынке.

Кроме того, согласно постановлению банки получили право через банкоматы осуществлять операции по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты за гривни.

Документ вступит в силу с 23 сентября, со дня опубликования в "Официальном вестнике Украины".