Налоговики Одесской области обязали банки доплатить в бюджет 12,7 млн. грн.

Налоговики Одесской области по итогам проверок финансовых учреждений региона в январе-августе 2011 года обязали их перечислить в бюджет 12,7 млн. грн. налогов, сборов и штрафных санкций, что в 8 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ) в Одесской области.

Согласно сообщению, налоговики области за отчетный период проверили 47 финансово-кредитных учреждений, что на 34% меньше, чем в январе-августе 2010 года.

Средний показатель доначисленных сумм на одно проверенное учреждение увеличился и составляет 270,2 тыс. грн., что в 10,5 раз больше, чем в январе-августе 2010 года.