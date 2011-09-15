Эксперт: риски выполнения одобренного Кабмином проекта бюджета-2012 весьма высоки

Риски выполнения одобренного правительством проекта бюджета на 2012 год весьма высоки.

Так прокомментировала УНИАН одобренный вчера Кабмином проект бюджета на следующий год главный экономист Dragon Capital Елена БЕЛАН.

По оценке эксперта, размер фискального дефицита составит 4,7% ВВП в основном из-за превышения плановых показателей Пенсионным фондом и "Нафтогазом". Грядущие парламентские выборы в октябре 2012 г., по словам Е.БЕЛАН, грозят уменьшить и без того слабое стремление правительства к сокращению бюджетных расходов. "Ожидая повышения социальных расходов в преддверии выборов, мы считаем, что дефицит сектора госуправления в 2012 г. в итоге может увеличиться до 4,0% ВВП", - отметила эксперт. Кроме того, по ее оценкам, при росте цены на импортный газ до 414-416 долл. за 1 тыс. куб. м удержать дефицит "Нафтогаза" в пределах запланированных 0,8% ВВП будет очень сложно без повышения внутренних цен на газ. "Таким образом, мы полагаем, что общий дефицит сектора госуправления и "Нафтогаза" в 2012 г. превысит требуемый МВФ порог 2,5% ВВП приблизительно на 2 процентных пункта", - отметила Е.БЕЛАН. По ее словам, это означает, что объявленные правительством ориентиры по заимствованиям на 2012 г. будут превышены. "По нашим оценкам, правительству в 2012 г. нужно будет привлечь не менее 11 млрд. долл. внутренних и внешних займов, что соответствует объемам этого года и на 22% выше заявленного плана на следующий год", - отметила эксперт.

Как сообщал УНИАН, в одобренном Кабинетом министров проекте закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» предлагается увеличить доходы госбюджета в следующем году на 11,6% – до 334 млрд. грн., расходы – на 10,5% – до 373,1 млрд. грн. Дефицит бюджета в 2012 г. будет сокращен до 2,5% по сравнению с 3,5% планового показателя на 2011 год. Объем заимствований по сравнению с предыдущим годом сократится на 17,4%, а обслуживание госдолга обойдется в 30 млрд. грн.