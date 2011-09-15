На рынке депозитов физлиц наблюдается некоторое повышение процентных ставок - эксперт

На рынке депозитов физических лиц в последнее время наблюдается повышение процентных ставок отдельными банками.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее мнению, «это, в первую очередь, объясняется нехваткой свободных средств у банков, снижением уровня ликвидности банковской системы, которая, вероятно, возникла из-за мер Нацбанка и Минфина по поддержанию стабильного курса гривни и удержания инфляции на низком уровне. Касательно банков, то это влечет за собой повышение ставок по депозитам».

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, процентные ставки по депозитам в гривне на конец прошлой недели сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 13% годовых (средняя – 6,31%); 3 месяца – от 4,7 до 13,25% (средняя - 9,31%); 6 месяцев – от 6,5 до 14,5% (средняя – 10,96 %); 12 месяцев – от 8,25 до 15,5% (средняя - 12,21%).

По информации эксперта, ставки по вкладам в долларах США на конец прошлой недели были такими: на срок 1 месяц – от 1,0 до 5,75% годовых (средняя - 3,44%); 3 месяца – от 1,6 до 7,75% (средняя – 4,84%); 6 месяцев – от 1,6 до 8,25% (средняя - 5,56%); 12 месяцев – от 2,75 до 8,75% (средняя - 6,23%). По вкладам в евровалюте ставки таковы: на срок 1 месяц – от 0,5 до 4,0% годовых (средняя - 2,18%); 3 месяца – от 0,5 до 6,75% (средняя - 3,13%); на 6 месяцев – от 1,0 до 7,25% (средняя – 3,66%); 12 месяцев – от 1,4 до 7,75% (средняя - 4,27%).