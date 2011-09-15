Эксперт: фаворитами кредитных предложений банков по-прежнему являются автопрограммы

Фаворитами кредитных предложений украинских банков по-прежнему являются автопрограммы.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, условия кредитования остаются на прежнем уровне. Сохраняется тенденция «низкая ставка при сроках кредитования на один год».

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, к концу прошлой недели условия автокредитов сложились следующие:

- первоначальный взнос в пределах от 0% до 60% от стоимости авто;

- срок кредитования – до 7 лет, чаще банки предлагают максимальный срок 5 лет;

- процентная ставка фиксированная со сроком кредитования 1 год – от 9,9% до 20% годовых; 3 года – от 14,5% до 17,00% годовых; 5 лет от 15,5% до 20% годовых;

- плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 9,8% до 18,0% годовых;

- разовая комиссия при предоставлении кредита от 150 грн. до 3% от суммы кредита.

По информации эксперта, на конец прошлой недели также не отмечено изменений условий по ипотечным кредитам. На сегодня кредиты на приобретение недвижимости предлагаются на условиях: от 15% годовых при оформлении краткосрочных кредитов, и от 15,5 до 18,5% на срок до 20 лет. Размер аванса колеблется от 20% от стоимости объекта. Единоразовые комиссии находятся на уровне от 0,99 до 2% от суммы кредита.

Н.СИНЯВСКАЯ также отметила, что «количество игроков на рынке кредитования на потребительские цели в последнее время возросло, но, несмотря на выросшее предложение, тенденции к снижению ставок не наблюдается».