Поступления акцизного налога на украинский табак выросли на 25%

Поступления акцизного налога на произведенные в Украине табачные изделия в январе-августе 2011 года составили 9,6 млрд. грн., что на 24,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил заместитель председателя ведомства Александр КЛИМЕНКО.

«За 8 месяцев 2011 года в общий фонд государственного бюджета с произведенных в Украине табачных изделий поступило 9,6 млрд. грн. акцизного налога, что почти на 2 млрд. грн., или 24,8%, больше, чем в прошлом году”, – отметил он.

Также А.КЛИМЕНКО сообщил, что с ввезенных на таможенную территорию Украины табачных изделий в январе-августе т.г. в госбюджет поступило 462,8 млн. грн. акцизного налога, что составляет 91,7% прошлогодних поступлений за данный период.

„Несмотря на то, что в Украине продолжается борьба с курением и постепенно увеличиваются акцизы на табачные изделия, мы наблюдаем позитивную динамику поступлений. А также видим, что украинцы отдают предпочтение сигаретам отечественного производства. К таким выводам мы пришли, проанализировав статистику июня–августа 2011 года поступлений в бюджет акцизного налога с произведенных в Украине табачных изделий: налоговиками собранно 4,2 млрд. грн. против 3,3 млрд. грн. соответствующего периода прошлого года", – сказал А.КЛИМЕНКО.