Кабмин снизил прогноз роста ВВП до 5% - проект госбюджета

Правительство Украины снизило прогноз роста ВВП в 2012 году с 5,5% до 5%.

Соответствующие данные содержатся в пояснительной записке к законопроекту «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», зарегистрированном в Верховной Раде 15 сентября под № 9000.

Согласно документу, доходы Госбюджета в 2012 году составят 337 млрд. 556 млн. 920,4 тыс. грн., в том числе доходы общего фонда – 291 млрд. 444 млн. 234,3 тыс. грн. и специального фонда – 46 млрд.112 млн. 686,1 тыс. грн.

Расходы предусмотрены в сумме 361 млрд.585 млн. 949,5 тыс. грн., в том числе расходы общего фонда – 314 млрд. 880 млн. 992,1 тыс. грн. и расходы специального фонда – 46 млрд. 704 млн. 957,4 тыс. грн.

Предельный объем дефицита Госбюджета Украины – 24 млрд.129 млн. 484,1 тыс. грн., в том числе предельный объем дефицита общего фонда Госбюджета – 20 млрд. 244 млн. 850,8 тыс. грн., специального фонда – 3 млрд. 884 млн. 633,3 тыс. грн.

Номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, рост цен производителей – 9,4%.

Как сообщал УНИАН, при расчете государственного бюджета на 2012 год учитывался курс гривни в районе 8 грн. за 1 доллар и цена газа - 414-416 долл. за тысячу кубометров.

14 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что в 2012 году ожидается рост ВВП на уровне 5,5%, дефицит бюджета - 2,5% ВВП.