Проект госбюджета-2012 поступил в парламент

В Верховную Раду Украины поступил проект Государственного бюджета на 2012 год, подготовленный Кабинетом министров Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября на заседании Кабинета министров Украины был представлен проект госбюджета на 2012 год, который сегодня должен быть передан в парламент.

В частности, Кабмин прогнозирует в 2012 году рост валового внутреннего продукта на уровне 5,5%, дефицит бюджета на уровне 2,5% валового внутреннего продукта.

«Для расчета бюджета мы использовали взвешенный сценарий, который предусматривает рост реального ВВП на 5,5% и сокращение дефицита государственного сектора до 2,5% ВВП по сравнению с 3,5% текущего года. Это гарантия устойчивости финансовой системы государства при любом развитии событий», - сказал премьер-министр Николай АЗАРОВ. Также он подчеркнул, что даже развитые страны Европы не могут удержать дефицит бюджета в пределах «такого более чем умеренного» показателя.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что бюджет 2012 года станет бюджетом приоритетного развития внутреннего рынка и стимулирования развития регионов. “Это будет бюджет социального развития и создания новых рабочих мест”, - отметил Н.АЗАРОВ.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением от 31 августа с.г. одобрил прогнозные показатели экономического и социального развития страны на 2012 год и основные макропоказатели экономического и социального развития на 2013 и 2014 года.

Согласно документу, в 2012 году, по оптимистическому сценарию, рост ВВП будет составлять 6,5%, по пессимистическому – 5%, номинальный ВВП – 1,5155 трлн. грн. и 1,505 трлн. грн. соответственно. Инфляция – 7,9% (по обоим прогнозам). Рост цен производителей промышленной продукции – 9,7 и 9,4% соответственно.

Сальдо внешнеторгового баланса – отрицательное - 5,617 млрд. дол. и 9,104 млрд. дол. соответственно. Средняя зарплата – 3,175 тыс. грн. и 3,127 тыс. грн. Уровень безработицы - 7,2-7,7% (по обоим вариантам прогноза).