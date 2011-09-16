Наибольший удельный вес в поступлениях в бюджеты всех уровней имеет налог на доходы физлиц

Наибольший удельный вес в структуре поступлений в бюджеты всех уровней имеет налог на доходы физических лиц – 26%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), такие данные озвучил председатель службы Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

Немного менее прибыльным для бюджета является налог на прибыль (25%), налог на добавленную стоимость (16%) и акцизные сборы (12%). Все другие платежи вместе не превышают 21%.

«Ситуация, когда граждане непосредственно наполняют казну отчислениями со своих доходов, с точки зрения мировой практики является естественной и здоровой для любой страны. В Украине также налоговое давление на субъекты предпринимательства будет снижаться, а удельный вес отчислений с доходов жителей будет расти», - считает В.ЗАХАРЧЕНКО.

Всего с начала года в сводный бюджет поступило 145,97 млрд. грн.

Напомним, ранее во время презентации проекта госбюджета страны на 2012 год министр финансов Федор ЯРОШЕНКО спрогнозировал рост поступлений налога на доходы физических лиц.