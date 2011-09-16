ВБ представил новую стратегию партнерства с Украиной на 2012-2015 годы

Директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР 15 сентября на встрече с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в Киеве представил новую стратегию партнерства ВБ с Украиной на 2012-2015 годы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

Новая стратегия, по словам М.РАЙЗЕРА, включает четыре приоритета.

"Мы сейчас работаем над подготовкой четырех конкретных проектов. Это включает вторую фазу проекта по улучшению автодорог и безопасности движения, проект финансирования развития городской инфраструктуры, вторую фазу проекта по модернизации украинской газотранспортной системы (совместно с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком) и проект по модернизации социальной помощи", - сказал представитель ВБ.

По его словам, Всемирный банк также готов совместно с украинским Правительством разработать еще ряд проектов.

В свою очередь Н.АЗАРОВ подчеркнул необходимость утверждения новой стратегии партнерства ВБ и Украины. "Нам важно утверждение стратегии партнерства ВБ с Украиной и чрезвычайно важно использовать этот финансовый ресурс на ключевых для нас направлениях", - сказал Н.АЗАРОВ.

Глава правительства подчеркнул, что для Украины в дальнейшем является приоритетным финансирование масштабных инфраструктурных проектов и проектов по энергосбережению. В частности, Украина заинтересована в финансовой поддержке ВБ строительства метро в Донецке, ветки метро в Киеве в направлении Троещины, строительства кольцевой дороги вокруг Киева и модернизации отечественной ГТС. "Небольшие проекты мы можем сами профинансировать, изыскивая внутренние кредитные ресурсы. А кредиты Всемирного банка должны направляться на реализацию крупных серьезных проектов", - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он добавил, что Стратегия партнерства Всемирного банка с Украиной будет обсуждена на заседании Кабмина, и правительство начнет работу с Всемирным банком над ее совершенствованием. "Мы в Правительстве рассмотрим стратегию партнерства и начнем вместе с вами работать над ее совершенствованием", - подытожил премьер-министр Украины.

Напомним, что с 2007 года стратегия сотрудничества ВБ с Украиной была направлена на поддержку реального сектора экономики, мероприятий по энергосбережению и развитию инфраструктуры.