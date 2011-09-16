НБУ в 2012 году обязан перечислить в госбюджет 9,6 млрд. грн.

Правительство Украины предлагает в 2012 году снизить сумму перечисления Национальным банком Украины (НБУ) средств в государственный бюджет на 0,7% - до 9,6 млрд. грн.

Это предусмотрено в поданном Кабинетом министров в парламент проекте госбюджета на 2012 год, который обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно Закону «О Национальном банке Украины», НБУ по итогам каждого квартала, в случае превышения сметных доходов над сметными расходами, вносит положительную разницу в государственный бюджет.