Украина готова бороться с последствиями мирового кризиса - Янукович

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что пока мировой кризис не завершен, Украина готова бороться с его последствиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на 8-м форуме Ялтинской европейской стратегии в Ливадии (Ялта, Крым).

«Мы хорошо понимаем, что мировой кризис еще далек от завершения, мы сегодня делаем все, чтобы подготовиться и его достойно встретить. Мы делаем все, чтобы уменьшить внешнее влияние на Украину, чтобы защитить тот рост экономики, который сегодня есть. И, слава Богу, нам это удается», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, Украина находится среди тех государств, которые хотят выйти из кризиса «обновленными и сильными».

«Поддержат ли эти усилия наши партнеры не на словах, а на деле?», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.