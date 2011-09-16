Кабмин создал на базе проблемного «Родовид Банка» санационный банк

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 14 сентября 2011 года на базе проблемного «Родовид Банка» создал санационный банк.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины (НБУ).

«Главными заданиями «Родовид Банка» как санационного банка будут: продолжение работы касательно возвращения собственных активов; работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства», - говорится в сообщении.

Правление Нацбанка Украины 15 сентября 2011 года приняло постановление относительно прекращения временной администрации в «Родовид Банке» (работала с 16 марта 2009 года) и организации работы для обеспечения выполнения им функций санационного банка.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

30 марта 2011 года Кабинет министров Украины принял решение о докапитализации «Родовид Банка» на 3,95 млрд. грн. и «Ощадбанка» на 604 млн. грн. Средства были использованы для проведения выплат вкладчикам – физическим лицам «Родовид Банка» путем их перевода в «Ощадбанк».