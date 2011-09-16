Украина планирует увеличить объем государственных заимствований до 91,871 млрд. грн.

Украина планирует в 2012 году, по сравнению с планом на 2011 год, увеличить объем государственных заимствований почти на 4,3%, или на 3,775 млрд. грн., - до 91,871 млрд. грн.

Это предусмотрено в проекте госбюджета на 2012 год, который обнародован на сайте Верховной Рады.

В частности, планируется сократить внешние госзаимствования на 12,7%, или на 5,477 млрд. грн., – до 37,532 млрд. грн., внутренние - увеличить на 20,5%, или на 9,252 млрд. грн., – до 54,339 млрд. грн.

Как говорится в объяснительной записке к проекту, общие выплаты по госдолгу, которые должны быть осуществлены в 2012 году за счет средств государственного бюджета, оцениваются на уровне 89,290 млрд. грн., из которых 70,4%, или 62,855 млрд. грн., - выплаты по внутреннему долгу, и 29,6%, или 26,436 млн. грн., - выплаты по внешнему долгу.

Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2012 год прогнозируется в объеме 30,004 млрд. грн., что на 7,003 млрд. грн. больше плана на 2011 год. В т.ч. обслуживание внутреннего госдолга составит в 18,617 млрд. грн., внешнего – 11,387 млрд. грн.

Увеличение расходов связано с повышением объема заимствований. В частности, планируется выпуск облигаций внутреннего государственного займа для обмена на акции дополнительной эмиссии Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на 12 млрд. грн., ДП НЭК "Укрэнерго" и ПАО "Укргидроэнерго" на общую сумму в 1 млрд. грн.

Предусматривается также осуществление выпуска правительственных облигаций на 5 млрд. грн. со следующей передачей средств Аграрному фонду на условиях кредитования.