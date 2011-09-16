Проект госбюджета-2012 рассчитан исходя из курса 8,1 грн. за 1 доллар

При подготовке проекта государственного бюджета Украины на 2012 год использовался расчетный курс на уровне 8,1 грн. за 1 доллар.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту госбюджета-2012, текст которой размещен на веб-сайте парламента.

«При осуществлении расчетов использовался прогнозный расчетный курс на 2012 год 8,1 грн./долл. США», - говорится в документе.

Как сообщалось, ранее представители правительства заявляли о том, что проект госбюджета-2012 рассчитан с учетом курса на уровне около 8 гривен за 1 доллар США.

Напомним, при расчете госбюджета на 2011 год использовался показатель среднегодового курса гривни на уровне 7,95 грн. за 1 доллар США.

Госбюджет-2012 рассчитан, исходя из таких макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.