На будущей неделе в ВР поступит законопроект о декриминализации экономических преступлений

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на будущей неделе внесет в Верховную Раду законопроект о декриминализации экономических преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ сегодня на брифинге в Киеве.

"На следующей неделе этот законопроект будет направлен в Верховную Раду Украины, и в связи с его большой актуальностью считаем, что он должен быть принят в самые сжатые сроки, потому что он очень назрел и актуален для украинского общества", - сказал А.ПОРТНОВ.

Заместитель главы Администрации Президента уточнил, что речь идет о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, а также в Кодекс об административных правонарушениях. "Самое главное - это то, что по всем экономическим преступлениям, абсолютно всем, лишение свободы будет невозможным. Все наказания заменяются исключительно финансовыми санкциями", - сообщил он.

В то же время А.ПОРТНОВ уточнил, что речь идет об экономических преступлениях, связанных с хозяйственной деятельностью, а также о ряде служебных преступлений, которые касаются предпринимателей и бизнеса.

По его словам, предлагается отменить уголовную ответственность по 18 статьям Уголовного кодекса. В частности, речь идет о ст. 202 (нарушение порядка хозяйственной деятельности и деятельности по предоставлению финансовых услуг), ст. 203 (запрещенные виды хозяйственной деятельности), ст. 207 (уклонение от возврата выручки в иностранной валюте), ст. 208 (незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов, нарушение сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней, подделка знаков почтовой оплаты, незаконное изготовление или использование государственного клейма).

А.ПОРТНОВ также сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ инициирует отмену уголовной ответственности по ст. 218 (фиктивное банкротство), ст. 220 (сокрытие устойчивой финансовой неспособности), ст. 221 (незаконные действия в случае банкротства), ст. 223 (размещение ценных бумаг без регистрации их выпуска), ст. 225 (обман покупателей и заказчиков), ст. 226 (фальсификация средств измерения), ст. 228 (принуждение к антиконкурентным согласованным действиям), ст. 234 (незаконные действия в отношении приватизационных ценных бумаг), ст. 235 (действия с государственным имуществом).

"Наиболее важной декриминализационной статьей является полная отмена уголовной ответственности за контрабанду товаров. Уголовный кодекс будет предусматривать ответственность только по контрабанде радиоактивных и боевых припасов, наркотических, психотропных веществ", - заявил А.ПОРТНОВ.

По его словам, ответственность за вышеупомянутые преступления будет устанавливаться Кодексом об административных правонарушениях.