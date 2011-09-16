НБУ улучшил прогноз инфляции до уровня ниже 10% и сохранил прогноз роста ВВП

Национальный банк Украины (НБУ), в своем Макроэкономическом обзоре (август 2011 года), улучшил прогноз показателя инфляции в 2011 и 2012 гг.

«По оценкам Департамента экономического анализа и прогнозирования, в 2011 году потребительская инфляция может уменьшиться до уровня ниже, чем 10% (интервал - 9±1%). В 2012 году инфляция снизится до 7±1%…, с учетом низшего уровня вторичных эффектов от подорожания сырьевых товаров», - говорится в документе, обнародованном на сайте Нацбанка.

Предыдущий прогноз инфляции НБУ обнародовал в Макроэкономическом обзоре (май 2011 года). Тогда регулятор прогнозировал инфляцию по итогам 2011 года на уровне 10±1%, в 2012 году - 8±1%.

В Департаменте считают, что подорожание топлива и сырьевых продовольственных товаров будет основным фактором роста потребительских цен.

Так, рост цены импортированного природного газа в 2012 году обусловит повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию и газ.

Импортированная инфляция будет оставаться низкой, учитывая умеренную инфляцию в странах-партнерах и невысокий уровень волатильности обменного курса гривни к доллару США и, согласно с предположениями департамента, его стабильные позиции относительно других мировых валют, в частности евро, в среднесрочной перспективе.

В НБУ рост ВВП в 2011 и 2012 годах ожидают на уровне предыдущего прогноза - 5±0,5% и 4±0,5% соответственно.

Государственный бюджет Украины на 2011 год был рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 8,9% (декабрь к декабрю предыдущего года).

Правительство Украины подало в парламент проект госбюджета на 2012 год, который рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 5%, инфляции – 7,9%.