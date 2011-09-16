Объем товарооборота между Украиной и США вырос на 54% - до 2,4 млрд. долл.

Объем товарооборота между Украиной и США в январе-августе вырос на 54% - до 2,4 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной таможенной службы.

«Внешняя торговля между Украиной и США на протяжении 2011 года имеет тенденцию к росту. В январе-августе 2011 года состоялось увеличение объемов товарооборота на 54%, до 2,4 млрд. долларов. Объем товарооборота с США занимает 8 место», - говорится в сообщении.

Сообщается, что сегодня состоялась рабочая встреча Председателя Государственной таможенной службы Игоря КАЛЕТНИКА с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Украине Джоном ТЕФФТОМ. Стороны обсудили вопросы, которые возникают во время импорта товаров из США, и пришли к согласию относительно необходимости взаимного информирования с целью их оперативного решения.

Кроме того, Гостаможслужба сообщила о договоренности с Минобороны провести в октябре-ноябре 2011 года межведомственный семинар для обсуждения конкретных мероприятий, которые необходимо осуществить министерствам и ведомствам, задействованным в проведении международных военных учений, для создания системы четких и согласованных действий между всеми сторонами (украинскими и зарубежными), с тем, чтобы такие мероприятия проводились на наивысшем уровне.