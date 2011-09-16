ВР 22 сентября рассмотрит проект программы социально-экономического развития на 2012 год

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что парламент в четверг, 22 сентября, рассмотрит проект закона «О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основные направления развития на 2013 и 2014 годы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сообщил сегодня журналистам в Киеве.

Председатель ВР напомнил, что парламент уже получил проект программы социально-экономического развития Украины на 2012 год, который должен быть обязательным при представлении проекта бюджета, а также получил предложения Кабинета министров относительно внесения изменений в Бюджетный кодекс.

По словам В.ЛИТВИНА, в четверг народные депутаты заслушают информацию о выполнении госбюджета за прошлый год, о ходе выполнения бюджета в этом году и рассмотрят программу социально-экономического развития на 2012 год.

После этого, по словам председателя ВР, состоится представление проекта госбюджета, и соответствующие парламентские комитеты будут осуществлять его подготовку к рассмотрению в режиме первого чтения.

При этом В.ЛИТВИН выразил надежду, что проект госбюджета на следующий год будет рассмотрен с соблюдением сроков, определенных Бюджетным кодексом и Регламентом Верховной Рады, чтобы «1 декабря выйти на окончательное принятие документа».

Также, по мнению В.ЛИТВИНА, нынешний «бюджет неплохой, предусмотрено увеличение расходов практически на все чувствительные сферы, хотя денег никогда много не бывает».