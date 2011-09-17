Украина должна начать переговоры с ВТО для изменений в пользу своей экономики – Азаров

Украине необходимо начать переговоры со Всемирной торговой организацией для выработки изменений в пользу своей экономики, считает премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Ливадии (Ялта, Крым) на 8-м форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES).

«Сейчас настал момент, когда мы можем начать переговоры с ВТО и какие-то позиции изменить в пользу нашей экономики. Мы будем этим заниматься», - подчеркнул глава Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ напомнил, что Украина стала членом ВТО более трех лет назад (5 февраля 2008 года - УНИАН), и решение вступить в эту организацию было неоднозначным.