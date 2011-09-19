В начале текущей недели рост высокодоходных валют против доллара продолжится - эксперт

Коррекция высокодоходных валют на текущей неделе (19-23 сентября) может привести пару евро/доллар к сопротивлению 1,3950-1,4100, основной поддержкой будет уровень 1,3600. Фунт может восстановиться до 1,6000 при поддержке 1,5700. Для пары доллар/иена приближение к поддержке 76,00 будет означать увеличение вероятности интервенции, доллар/франк будет по-прежнему двигаться в диапазоне 0,86-0,8950, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, важными новостями для валютного рынка на текущей неделе станут: индикатор потребительской уверенности еврозоны, индекс института ZEW (настроения в деловой среде) по Германии, протокол заседания Банка Англии, данные по чистому объёму заёмных средств государства в Великобритании, данные по жилищному сектору США.

После заверений Саркози и Меркель о том, что Греция должна остаться в составе еврозоны, негативное напряжение трейдеров заметно спало, и в начале текущей недели вполне вероятно, что рост высокодоходных валют против доллара продолжится на фоне ожидания очередного заседания FOMC по процентным ставкам в США, считают аналитики.