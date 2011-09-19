Межбанк: открытие торгов - 8,0040/8,0085 грн./долл.
11:41, 19 сентября 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0040/8,0085 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2591/0,2595, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9540/10,9620. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3694/1,3696 (пятница – 1,3785/87).
В пятницу, 16 сентября, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9710/7,9910.
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