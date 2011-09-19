ВР 22 сентября первым вопросом рассмотрит проект закона о госбюджете-2012

Верховная Рада в четверг, 22 сентября, первым вопросам будет рассматривать проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и глав парламентских комитетов.

Он отметил, что 22 сентября парламент также рассмотрит проект закона «О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и Основные направления развития на 2013 и 2014 годы».

По словам спикера, также в четверг народные депутаты должны рассмотреть вопрос об освобождении от должности судьи Конституционного Суда Украины, который избирался по квоте Верховной Рады Украины и достиг предельного возраста работы на этом посту.

Кроме того, В.ЛИТВИН призвал парламентские комитеты ускорить рассмотрение девяти законов, которые были заветированы Президентом Украины.

Также В.ЛИТВИН сообщил, что во вторник, 20 сентября, предусматривается рассмотрение во втором чтении проекта закона «О противодействии торговле людьми».

По его словам, также на завтра запланировано рассмотрение президентского законопроекта «О численности Вооруженных сил Украины на 2012 год».