Остаток средств на корсчетах банков 16 сентября сократился на 11% – до 16 млрд. грн.

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 16 сентября сократился на 11% и на начало дня 19 сентября составил 16,077 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах сократился на 0,24%, или на 38,4 млн. грн.