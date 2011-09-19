Остаток средств на корсчетах банков 16 сентября сократился на 11% – до 16 млрд. грн.
12:45, 19 сентября 2011Финансы
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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 16 сентября сократился на 11% и на начало дня 19 сентября составил 16,077 млрд. грн.
Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.
Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах сократился на 0,24%, или на 38,4 млн. грн.
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