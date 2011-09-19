Литвин опровергает информацию об увеличении в госбюджете-2012 расходов на содержание ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН опровергает информацию об увеличении в госбюджете на 2012 год расходов на содержание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Эта информация не является действительной, поскольку приблизительно на 100 млн. грн. уменьшено в проекте госбюджета финансирование Верховной Рады Украины», - сказал он.

В.ЛИТВИН заметил, что проектом госбюджета-2012 предусмотрено финансирование парламента на уровне 750 млн. грн., тогда как в этом году – около 850.

«Поэтому выводы очевидны», - сказал он.

*** По данным издания «Зеркало недели», в госбюджете-2012 на 59380000 грн. будут сокращены расходы на содержание народных депутатов: на Аппарат Верховной Рады предусмотрено выделить 865 071 000 грн. - на 6,4% меньше, чем в 2011 году (924 451 000 грн.).