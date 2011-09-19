В Беларуси с 1 октября валюта будет продаваться только по паспорту

Минск. В Беларуси с 1 октября будет введена покупка валюты населением по паспорту.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщила председатель правления Национального банка Надежда ЕРМАКОВА.

"Покупка валюты по паспорту будет введена с 1 октября. Программное обеспечение практически готово, но мы его еще будем тестировать", — цитирует главу Нацбанка информагентство БелТА.

При этом она отметила, что единая система учета будет внедрена во всех банках. Введение каких-либо ограничений по количеству приобретаемой валюты не планируется.

Справка УНИАН. На совещании 30 августа Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО поручил Нацбанку не позднее октября ввести электронную систему учета покупки валюты по паспорту, по каждому покупателю персонально, как это действует во многих странах, в том числе в России.